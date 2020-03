CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK ZIELINSKI MERTENS DE LAURENTIIS / Dries Mertens è stato il primo, ora il Napoli vuole arrivare quanto prima ad altri rinnovi contrattuali importanti. Con il belga che potrebbe rimanere, con un accordo ormai in vista, vanno blindati altri protagonisti azzurri. De Laurentiis ha in agenda incontri per quanto riguarda Zielinski e Milik, che vorrebbe trattenere a tutti i costi. La 'Gazzetta dello Sport' riferisce di un possibile accordo sulla clausola, per il centrocampista, intorno agli 80 milioni, per arrivare alla fumata bianca.

Intesa possibile, più lontana invece quella per Milik, che vorrebbe rinnovare solo con un contratto vicino aie con una clausola non superiore ai, condizioni irricevibili per De Laurentiis. Quasi fatta, invece, per, che dovrebbe firmare il rinnovo con un adeguamento dell'ingaggio a

