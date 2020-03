JUVENTUS-INTER MAROTTA RECUPERI / L'Inter è furiosa e nel pieno del caos per i rinvii dei match di Serie A si scaglia direttamente e senza mezzi termini contro la Lega Serie A. Dopo i botta e risposta a distanza tra il presidente di Lega Dal Pino e l'Ad nerazzurro Beppe Marotta, ieri sera via Instagram è arrivato anche il durissimo sfogo del presidente Steven Zhang che potrebbe rischiare un deferimento. Il tutto mentre la Lega tenta di uscire dal pericoloso pantano in cui si è infilata con le ultime decisioni sui rinvii a causa dell'emergenza Coronavirus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Domani a Roma si terrà il consiglio federale nel quale si spera di arrivare ad una soluzione condivisa per concludere regolarmente il campionato.

Il piano sul tavolo al momento prevede di recuperare nel prossimo weekend le sei partite rinviate della ventiseiesima giornata, quindi: Samp-Verona sabato 7 alle 20.45, domenica alla stessa ora Udinese-Fiorentina (ma solo se il governatore del Friuli darà l'ok per le porte aperte, altrimenti lunedì alle 18.30), lunedì alle 18.30 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Mentresarebbe in programma lunedì alle 20.45. Una soluzione però che, ancora una volta, ha scatenato la reazione dell'Inter. "9 marzo? Siamo contrari. È tutto come prima" ha tuonato Beppe Marotta a 'Rai Sport'. Il motivo? Secondo il 'Corriere della Sera' ci sarebbe anche il pressing da parte di Antonioche non vorrebbe giocarsi nel giro di una settimana tre sfide decisive come quella col Napoli in Coppa Italia, con la Juventus in campionato e poi l'andata degli ottavi di Europa League col Getafe. Per questo l'Inter spinge affinché si parta dal recupero di Inter-Sampdoria, come da calendario, che invece per il momento rimane sospesa.

