CALCIOMERCATO MILAN BOBAN MALDINI IBRAHIMOVIC DONNARUMMA / Rivoluzione totale in casa Milan, con il divorzio ormai sancito con Zvonimir Boban. Non è arrivato alcun comunicato ufficiale, ma la rottura con il dirigente croato è ormai conclamata. Come riportato oggi dalla 'Gazzetta dello Sport', la strada è tracciata e dopo l'incontro di ieri non dovrebbero esserci ulteriori faccia a faccia. La famiglia Singer ha deciso: pieni poteri a Gazidis. Verso l'addio anche Maldini e Massara, per quella che si annuncia come una vera e propria rivoluzione. Che potrebbe coinvolgere molti giocatori. Ibrahimovic potrebbe restare come simbolo, ma lo svedese potrebbe non essere convinto da un Milan senza le sue colonne storiche.

In più, sembra chevoglia abbassare il tetto salariale a. Una scelta che metterebbe davvero a rischio il futuro di, lo scenario più probabile a questo punto è quello della cessione in estate per evitare l'addio a parametro zero. Anche, che guadagna tre milioni a stagione, andrebbe convinto ad abbassarsi lo stipendio per restare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Milan a porte chiuse, parla Cirio

Calciomercato Milan, le strategie di Gazidis