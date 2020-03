Recuperi Serie A, Marotta non indietreggia: "Contrari!"

INTER MAROTTA LEGA SERIE A JUVENTUS RECUPERI / Continua la diatriba, il botta e risposta tra l'Inter e la Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, in queste ore sono arrivate le proposte per i recuperi dell'ultimo turno di Serie A dopo il rinvio per l'allarme coronavirus, che potrebbero giocarsi già nel prossimo weekend tra il 7 e il 9 marzo.

Juventus-Inter in questo modo sarebbe in programma lunedì, ma il club nerazzurro continua a non gradire. Oltre al durissimo sfogo di Steven Zhang nei confronti die la Lega, anche il dg Beppeha fatto arrivare una nuova replica. "Noi contrari, è tutto come prima", ha ribadito il dirigente interista a 'Rai Sport'. L'impressione è che non sia ancora finita qui.