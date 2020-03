JUVENTUS INTER ZHANG DAL PINO / Non accennano a placarsi le polemiche dopo il rinvio di Juventus-Inter. Attraverso una Instagram stories, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha attaccato duramente Paolo Dal Pino: "Giocate con il calendario e mettete sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Siete probabilmente i più grandi e cupi pagliacci che abbia mai visto. Cos'altro? Quale sarà il vostro prossimo passo? E ora parlate di fair play e sportività? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo Dal Pino, vergognati.

È tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se sei un tifoso dell'Inter, della Juventus o non sei un tifoso. Per favore, state attenti. È la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società". Parole fortissime, quelle del patron dell'Inter, che non faranno altro che inasprire ulteriormente i toni già duri degli ultimi giorni.

