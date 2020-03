CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN ESONERO ZENGA CANZI STRAMACCIONI / Rolando Maran ha le ore contate sulla panchina del Cagliari. Fatale la sconfitta di ieri sera contro la Roma per 4-3, l'ennesima di una lunga serie di risultati negativi che lascia i sardi a secco di vittorie addirittura da dicembre.

I rossoblù hanno incantato l'e poi sono caduti nel baratro: per questo il patronha ormai deciso di esonerare Maran.

L'ufficialità potrebbe essere ormai questione di ore e per la sua successione si fanno già alcuni nomi. Scartata l'ipotesi Stramaccioni, come riporta 'L'Unione Sarda', oltre ai vari allenatori svincolati vagliati dal Cagliari (anche Guidolin, De Biasi e Colantuono), in queste ore starebbe emergendo Walter Zenga. Anche se non è ancora esclusa la soluzione interna legata a Max Canzi, attuale allenatore della Primavera.