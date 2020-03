CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ATHLETIC / Spunta una pretendente a sorpresa per Gonzalo Higuain. Come riportato da 'TyC Sports', l'Athletic Bilbao sogna di riportare l'attaccante argentino in Liga. Il 'Pipita' ha infatti radici basche (il bisnonno era basco) e il club spagnolo vorrebbe così provare a portare l'ex Real Madrid al 'San Mamés'.

Il 32enne è in scadenza di contratto nel 2021 con la nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un suo possibile addio in estate . L'Athletic può dunque sognare il colpo Higuain.

