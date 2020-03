VAN GAAL DEL LIGT JUVENTUS BARCELLONA DE JONG / Juventus e Barcellona sono probabilmente le due grandi big del calcio europeo più in difficoltà e soprattutto più deludenti. Entrambe hanno perso la vetta del campionato e in Champions League sono in bilico, con agli allenatori sotto la lente d'ingrandimento della critica. A questo si aggiunge qualche grande acquisto estivo sottotono, in particolare i due olandesi Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong. Per Louis van Gaal, storico allenatore della nazionale e non solo, avrebbe avuto la soluzione in mano.

"Sarebbe stato meglio se de Ligt si fosse trasferito al Barcellona e de Jong alla Juve", ha detto a 'Ziggo Sport'.

Van Gaal continua: "Se c'era un club che avrebbe dovuto prendere de Ligt, questo era il Barcellona". Poi su de Jong: "L'avrei detto già un anno fa, che non avrebbe potuto fare il Busquets e lo ha dimostrato, sarebbe dovuto andare alla Juve e lì ci sarebbe riuscito. Secondo me, invece, ora in blaugrana dovrebbe giocare da difensore centrale. All'Ajax lo ha fatto e non è andato male, ha la velocità giusta".