Arsenal, paura in campo per Torreira: portato fuori in ambulanza con l'ossigeno

ARSENAL TORREIRA INFORTUNIO CAVIGLIA OSSIGENO AMBULANZA PORTSMOUTH / Minuti di panico in casa Arsenal. I 'Gunners' questa sera sono di scena in casa del Portsmouth per il quinto turno di FA Cup, ma per Mikel Arteta - nonostante la vittoria - arrivano comunque preoccupazioni. Dopo appena 15 minuti, infatti, è finita la partita di Lucas Torreira dopo un intervendo di Bolton sulla sua caviglia.

L'uruguaiano exè caduto a terra e si è contorto per alcuni minuti tanto era il dolore.

Subito sono entrati i sanitari in campo per assistere il centrocampista, portato via in barella addirittura con l'ossigeno. Il classe '96 ha lasciato lo stadio addirittura in ambulanza e ora l'Arsenal spera che non si tratti di qualcosa di particolarmente grave nonostante le immagini facciano pensare diversamente. Secondo 'BT Sport', però, per Torreira non c'è stato bisogno di andare in ospedale e l'infortunio sembrerebbe meno importante del previsto.