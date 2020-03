BRESCIA CELLINO AGNELLI JUVENTUS INTER / Massimo Cellino rincara la dose dopo le forti dichiarazioni di ieri in seguito al rinvio di Sassuolo-Brescia. Il patron del club lombardo è tornato a parlare ai microfoni di 'GR Parlamento': "Tutti guardano ai propri interessi e in questo modo il problema non si affronta. È mortificante quanto accaduto, tutti ci giochiamo qualcosa. Si prendono delle decisioni per favori politici. Ad oggi l'unica soluzione per andare avanti è giocare a porte chiuse.

Era stato deciso di giocare a porte chiuse e dieci ore prima tutte le partite sono state annullate, ma il problema era solo. Quello che mi mortifica è che ci sono venti società e non due".

E proprio sul rinvio di Juve-Inter: "Io ho parlato con Agnelli personalmente. Non sono molto simpatizzante della Juventus, però lui mi ha detto che avrebbe giocato anche a porte chiuse. Il problema è la visione distorta che viene mandata all'estero giocando a porte chiuse".

