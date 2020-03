Premier League, si studia una svolta epocale per il Var

VAR PREMIER LEAGUE INGHILTERRA TIFOSI CAMBIAMENTO / L'Inghilterra studia un clamoroso cambio delle regole del Var. Da tre anni la tecnologia è entrata nei calcio mondiale, ma non dappertutto ha prodotto gli effetti sperati.

Tra le competizioni a cui la tecnologia è andata un po' indigesta c'è anche la: l'ultimo episodio in, con Ancelotti addirittura espulso per proteste e poi squalificato per una giornata.

Per questo, come riporta 'Sky Sports', in Inghilterra si sta studiando addirittura un cambiamento epocale. L'ultima idea sarebbe quella di far ascolare a tutto lo stadio, e quindi a tutti i tifosi, i dialoghi tra gli arbitri e la sala Var durante la partita rendendo noto a tutti il processo decisionale, un po' come avviene nel rugby. Se questa soluzione dovesse essere adottata aprirebbe la strada a una svolta davvero incredibile nel calcio mondiale.