INFORTUNIO DEULOFEU WATFORD LIVERPOOL CROCIATO OPERAZIONE MENISCO / Già in diretta, rivedendo le immagini, l'infortunio di Gerard Deulofeu sembrava grave.

In questi minuti, però, è arrivata anche la conferma ufficiale delsul proprio profilo Twitter: "Il giocatore è pronto per sottoporsi all'intervento chirurgico dopo che gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato e la lesione del menisco. Torna più forte Geri, siamo tutti con te". Neanche a dirlo, stagione finita per l'ex Milan che nella vittoria contro ilaveva lasciato il campo già nel primo tempo.