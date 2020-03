CORONAVIRUS LIGUE 1 / Allarme Coronavirus anche per il prossimo turno di Ligue 1.

Secondo quanto riportato da 'le10sport.com', anche il campionato francese è a rischio rinvio dopo la diffusione del virus. È prevista per domattina una riunione ministeriale per valutare l'eventuale rinvio dell'intera giornata in programma nel prossimo weekend. La decisione definitiva è attesa per la fine della mattinata. L'emergenza Coronavirus rischia dunque di fermare anche la Ligue 1.

