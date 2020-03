Emergenza Coronavirus, Juve-Milan a porte chiuse: parla Cirio

EMERGENZA CORONAVIRUS CIRIO JUVENTUS MILAN / La Regione Piemonte ha decretato un nuovo stop di una settimana alle attività pubbliche e alla riapertura di scuole, cinema e musei. Di conseguenza il match di Coppa Italia, Juventus-Milan dovrebbe giocarsi a porte chiuse.

Non è ancora arrivata l'ufficialità ma sembra questa la linea tracciata. In merito a questa possibilità si è così espresso il governatore de La Regione Piemonte,: "Non è una mia competenza o potere - riporta 'Sky Sport' - Il presidente del Consiglio con un decreto ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà una competenza loro".