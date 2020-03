CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / E' Lautaro Martinez il primo nome sulla lista del Barcellona di Lionel Messi. Ormai non è più un segreto, i blaugrana - visti gli ottimi rapporti con l'Inter - vogliono provare ad acquistare l'argentino senza far ricorso alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Il Barcellona si è deciso ad investire pesantemente sul centravanti esploso con Antonio Conte. Le condizioni precarie di Luis Suarez e la concorrenza del Real Madrid, stanno spingendo il club blaugrana a fare in fretta: gli spagnoli sono così pronti a presentare un'importante offerta per convincere l'Inter.

Sul tavolo - come riporta 'Sport' - dovrebbe finire una cifra di circae i cartellini di ben due calciatori, Arturoe Nelson

E' pronto pure il nuovo contratto per Lautaro Martinez: al Barcellona l'argentino andrebbe a guadagnare più del triplo di quanto percepito attualmente, ben 7 milioni di euro.

Inter, ecco il sostituto di Lautaro Martinez

L'Inter ovviamente non si farà trovare impreparato all'addio di Lautaro Martinez. Se l'affare dovesse davvero andare in porto, i soldi incassati dalla cessione del centravanti argentino verrebbero investito per l'acquisto di un nuovo centravanti. L'intenzione di Marotta e dei suoi collaboratori sarebbe quella di continuare a pescare ancora in Premier League. Il nome, come raccontato in queste ultime settimane, che più stuzzica la fantasia dei dirigenti nerazzurri è quello di Aubameyang. L'attaccante a giugno può davvero lasciare l'Arsenal: i Gunners hanno messo sul tavolo un nuovo contratto per il calciatore scuola Milan ma la voglia di lottare per obiettivi che contano è davvero tanta e l'Inter può davvero accontentarlo.

