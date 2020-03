JUVENTUS MILAN PIOLI LEAO PAQUETA / Il Milan di Stefano Pioli prova a non farsi distrarre dalle voci legate al futuro societario. Boban è davvero ad un passo dall'addio ai rossoneri. Addio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore ma nel frattempo la squadra sta preparando l'importante gara di Coppa Italia contro la Juventus. Non è ancora arrivata l'ultima parola sulle porte chiuse dello Stadium ma stando alle ultime notizie dovrebbe essere questa la scelta finale.

I rossoneri per l'occasione recuperano Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999, uscito malconcio contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, ha lavorato a parte per un'intera settimana, tornando a disposizione sabato. Avrebbe quasi certamente saltato il Genoa ma contro la Juventus vuole esserci per dare una mano ai suoi compagni.

La difesa perde il suo elemento più importante, Theo Hernandez che sarà squalificato: al suo posto è pronto a giocare Calabria, in vantaggio su Laxalt. Conferma a destra dunque per Conti.

Milan, Pioli punta sulla linea giovane

Al centro il capitano Alessiodovrebbe giocare al fianco di, avanti su Musacchio.

A centrocampo nessun dubbio per Bennacer e Kessie così come per Rebic e Calhanoglu, che saranno alle spalle dell'unica punta, che per l'occasione non potrà essere Ibrahimovic. Anche lo svedese, infatti, è squalificato al pari di Castillejo. Stefano Pioli per sostituirli pensa ad un doppio clamoroso rilancio: sulla destra dovrebbe esserci spazio per Paqueta, al posto dello spagnolo; al centro dell'attacco, invece, è pronto Leao. Attenzione però alla possibilità di vedere in campo Bonaventura che si sta giocando le sue carte per occupare uno dei tre posti della trequarti.

4-2-3-1: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Rebic; Leao

