Emergenza Coronavirus, la Uefa: "Champions? Nessun cambiamento"

EMERGENZA CORONAVIRUS UEFA CHAMPIONS LEAGUE / Dopo le dichiarazioni di Aulas su una possibile disputa di Juventus-Lione in campo neutro, per via dell'emergenza coronavirus, si è pronunciata la Uefa con un comunicato ufficiale ripreso da 'Sky', a margine della riunione odierna.

"Al momento per lo svolgimento della Champions non sono previsti cambiamenti - le dichiarazioni - Qualora ci fossero delle modifiche anche per un solo match, ci sarebbe comunicazione immediata da parte dell'Uefa. L'Uefa prende molto al serio la situazione legata al coronavirus. Seguiamo da vicino la situazione e siamo in contatto con l'organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali riguardo al Covid-19 ed il suo sviluppo. Siamo in contatto con tutti i club in relazione a questa situazione".

