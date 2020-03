Calciomercato Juventus, colpo Sancho: parla l'attaccante

CALCIOMERCATO SANCHO JUVENTUS PREMIER LEAGUE / Una stagione da incorniciare quella di Jadon Sancho. L'attaccante esterno del Borussia Dortmund sta continuando a stupire con la maglia giallonera a suon di gol e assist. Dopo 33 partite stagionali sono ben 17 i centri e 18 gli assist forniti: numeri davvero importanti che stanno facendo impennare ulteriormente il suo prezzo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sancho è da tempo in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il calciatore inglese classe 2000 è il profilo perfetto per i bianconeri, sempre più alla ricerca di giovani campioni e potenziali top player.

L'investimento fatto la scorsa estate confa capire che il club del presidente Agnelli è pronto a questo tipo di spesa ma bisognerà fare i conti con un'importante concorrenza.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, tra Higuain e nuovo bomber | Il punto

Juventus, che concorrenza per Sancho

I più grandi club d'Europa sono infatti sulle tracce di Sancho: in Inghilterra tutte le big vorrebbero riportarlo in Premier League. Il Chelsea, che la prossima estate avrà un'importante disponibilità economica, è in prima linea ma attenzione anche ai due Manchester, City e United, e soprattutto al Psg, che se dovesse far pulizia in avanti con gli adii di Icardi e Cavani potrebbe decidere di regalarsi un nuovo giovane campione da affiancare a Mbappe.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: "E' una pagina chiusa"

Il Borussia già gongola, sapendo che incasserà più di 110 milioni di euro ma al momento si gode il suo giocatore, che non pensa ad altro che ai tedeschi: "Non guardo davvero a tutte queste cose legate al futuro - riporta il 'Dail Mail' - Sono concentrato sulla mia squadra, partita per partita. Adesso è questa la cosa più importante".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, che intrigo con Lautaro | Nuova destinazione per Higuain

Emergenza Coronavirus, Juventus-Milan a porte chiuse