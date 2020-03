Codici Promozionali e sconti online: come gli italiani risparmiano sull’acquisto di articoli sportivi

Secondo i dati forniti da Promocodex International Srl, un’azienda con sede a Timisoara in Romania e attiva nel settore dei coupon e della statistica dell’e-commerce a livello mondiale, molti italiani hanno ormai abbandonato l’acquisto di prodotti di abbigliamento e accessori per lo sport nei negozi della propria città e preferiscono acquistare online, in maniera comoda e veloce.

Grazie all’avvento del commercio elettronico è infatti possibile visitare i negozi online e scegliere il prodotto preferito effettuando una semplice comparazione dei prezzi.

In parole povere è possibile acquistare un paio di scarpe da calcetto al prezzo migliore offerto dall’e-store specializzato facendo comunque attenzione ai prezzi di spedizione che variano da negozio a negozio.

Come sottolineato dalle statistiche dell’azienda Promocodex, il negozio di riferimento a livello internazionale e per gli italiani è di certo Amazon.it che rappresenta un “must” per gli sportivi che possono acquistare tanti prodotti delle migliori marche e ricevere i prodotti comodamente al proprio indirizzo e in brevissimo tempo tramite l’opzione Amazon Prime.

Ed è questo il metodo di acquisto preferito dagli italiani, poichè offre un duplice vantaggio: la spedizione gratuita e i tempi di consegna rispettati.

L’alternativa ad Amazon è senza ombra di dubbio il suo concorrente principale,che nel corso degli anni ha cambiato pelle: da un semplice sito di aste online ad un vero e proprio negozio di e-commerce.

Ma gli italiani acquistano anche e soprattutto nei negozi ufficiali dei brands internazionali come Puma, Nike, Adidas, Lotto e nei tantissimi negozi di abbigliamento sportivo come Nencini, Maxi Sport, Jd Sports.

Per ciò che concerne le calzature, non solo per lo sport sono molti i portali in Italia che propongono una vasta gamma di prodotti in unico sito: Zalando, Yoox e Spartoo, sono i più famosi.

Ma nel contesto sempre più internazionale sono le aziende di e-commerce con sede nell’Europa dell’Est che stanno emergendo a livello internazionale e che possono offrire i migliori prodotti di abbigliamento sportivo a prezzi concorrenziali rispetto agli e-commerce tradizionali del nostro paese.

Una logistica migliore, una tassazione inferiore rispetto all’Europa Occidentale permette a queste aziende di creare delle strutture snelle, veloci e solide che rappresentano probabilmente il futuro dell’e-commerce europeo.

Sono un esempio i portali di e-commerce escarpe.it e footshop.it che sono due realtà nate rispettivamente in Polonia e in Repubblica Ceca e che si stanno espandendo a livello internazionale, dunque anche in Italia, offrendo uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti online: le scarpe.

Questi negozi offrono puntualmente dei codici promozionali utilizzabili nella procedura di acquisto e sono di certo dei partner affidabili per gli acquisti online per i cittadini italiani.

L’acquisto tramite codice coupon è infatti un grande incentivo per il cliente online e un vero e proprio traino dell’e-commerce soprattutto in mercati emergenti, oppure come in Italia dove l’utente cerca tendenzialmente l’articolo sportivo al prezzo più basso, risparmiando soldi su acquisto e spedizione.

Nel complesso possiamo affermare come il modo di acquistare prodotti per lo sport sia notevolmente cambiato rispetto al passato: in una società più frenetica, dove il tempo e il denaro rappresentano dei capisaldi assoluti, acquistare online, in maniera più economica e ricevere i prodotti gratuitamente al proprio indirizzo sono fattori che fanno sicuramente la differenza per far pendere la bilancia verso l’e-commerce.