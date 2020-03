CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ICARDI / Higuain via dalla Juventus in estate? Secondo il 'Corriere della Sera' la dirigenza bianconera sta discutendo col fratello-agente del 'Pipita' di un eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021, ma questo non vuol dire che l'argentino rimarrà a Torino. Già perché il prolungamento potrebbe servire per abbassare la quota d'ammortamento a bilancio del 'Pipita', rendendo più agevole la sua cessione. Rumors di calciomercato, tra l'altro, confermano l'intenzione di Paratici di mettere le mani su un nuovo centravanti.

Calciomercato Juventus, Icardi rimane in cima alla lista: le ultime

A tal proposito, sempre secondo il 'Corriere della Sera', l'obiettivo numero uno della 'Vecchia Signora' rimane Mauro Icardi.

L'argentino è un vecchio pallino del Cfo bianconero e il, stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Parigi e non solo, non sembra essere più così deciso a esercitare l'opzione d'acquisto fissata a 70 milioni di euro. Il motivo principe non sarebbe il netto calo del rendimento del classe '93 di Rosario, bensì il suo scarso feeling con alcuni senatori del rovente spogliatoio parigino... Impossibile il suo rientro nel progetto sportivo dell', ecco allora che il futuro di 'Maurito' ha possibilità di essere nuovamente in Italia, ma nella Torino bianconera, a patto che i club - le due dirigenze sono in pessimi rapporti - riescano a trovare un'intesa al momento difficile anche solo da ipotizzare. Il norvegese, vicino già a gennaio prima che la spuntasse il, l'alternativa più 'credibile' a Icardi, anche se per lui ci vorrebbe una proposta da minimo 75-80 milioni di euro.

