Emergenza coronavirus, Euro 2020 a rischio: l'annuncio di Infantino

EMERGENZA CORONAVIRUS EURO 2020 INFANTINO / L'emergenza coronavirus si fa sentire in Italia, ma con i primi casi di contagio anche negli altri paesi europei. Uno scenario che mette a rischio la disputa di Euro 2020 a giugno. Sulla faccenda, si è espresso Gianni Infantino, presidente della Fifa, a 'Sky Sports News': "Non posso escludere nulla - ha spiegato - Non bisogna farsi prendere dal panico, ma al tempo stesso valutare attentamente la situazione. Spero che non si vada verso un annullamento delle competizioni, ma sarebbe difficile emettere un divieto generale, dato che in ogni Paese la situazione è diversa.

La salute delle persone, in ogni caso, ha la priorità sul calcio ed è la cosa più importante. Dunque speriamo che l'epidemia non si espanda".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, Juventus-Milan a porte chiuse

Emergenza Coronavirus, Euro 2020 a rischio: la riunione

Emergenza Coronavirus, tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta