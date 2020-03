CALCIOMERCATO INTER CHONG / Più fonti danno per fatto l'ingaggio di Chong da parte dell'Inter. Per i nerazzurri sarebbe l'ennesimo affare a costo zero, visto che il talento olandese è in scadenza di contratto col Manchester United. Rumors parlano di un accordo fino al giugno 2025 tra il club targato Suning e l'entourage (che però smentisce) del classe '99, a fronte di un ingaggio di circa 2 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Inter, Chong (in prestito) per una delle rivelazioni della Serie A

L'Inter potrebbe girare Chong al Sassuolo con la formula del prestito per avere uno 'sconto' sul cartellino di Jeremie Boga, attaccante franco-ivoriano di 23 anni esploso definitivamente quest'anno come dimostrano i 7 gol e 4 assist realizzati. Sull'ex Chelsea, che avrebbe una 'ricompra' di appena 10 milioni che il Dg Carnevali punta a togliere, ci sono da tempo diversi club stranieri, ma anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Visto il rendimento, per Boga la richiesta iniziate della società neroverde potrebbe essere di almeno 25 milioni di euro.

