Emergenza Coronavirus, Juventus-Milan a porte chiuse

EMERGENZA CORONAVIRUS JUVENTUS MILAN / Cambia nuovamente tutto per quanto riguarda la disputa di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma dopodomani mercoledì 4 marzo. Le indiscrezioni di ieri davano come probabili le porte aperte allo Stadium, anche se con limitazioni all'accesso per tifosi provenienti dalle regioni in zona gialla.

Invece, stando a 'La Stampa', la Regioneha decretato un nuovo stop di una settimana alle attività pubbliche e alla riapertura di scuole, cinema e musei, per l'emergenza, per non correre rischi di una recrudescenza dei contagi. Il blocco fino a domenica farà sì dunque che Juventus-Milan si disputerà a porte chiuse, senza la presenza degli spettatori.

