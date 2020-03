NAPOLI INTER MILIK / Il Napoli, dopo la vittoria con il Torino, prepara la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sfida fondamentale per la squadra di Gattuso. Gli azzurri vanno a caccia della finale per nobilitare una stagione travagliata, ma il tecnico partenopeo potrebbe dover fare a meno di una pedina importante. Milik si è infatti allenato in palestra come Llorente e Younes, secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale della società.

dunque va verso il ritorno in campo dal primo minuto. Si è rivisto invece in campo

