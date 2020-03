CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / 2020 finora da dimenticare per Gonzalo Higuain dopo un ottimo avvio di stagione. Solo una rete, in Coppa Italia contro l'Udinese, per l'attaccante argentino della Juventus nel nuovo anno. Il 'Pipita' è fermo ad un bottino di 8 reti stagionali nelle varie competizioni, alcune pesanti soprattutto nei primi mesi della gestione Sarri. Il tecnico di Figline ha scommesso sul riscatto dell'ex Napoli, Milan e Chelsea dopo il girovagare dello scorso anno, con Higuain che ha risposto presente nella prima parte di stagione. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

La musica è però cambiata nel 2020, con il classe '87 nativo di Brest che ha perso la zampata dei tempi migliori negli ultimi sedici metri. La staffetta con il connazionale Dybala non ha aiutato il centravanti, con la Juve che s'interroga sul futuro del numero 21.

Calciomercato Juventus, ipotesi Arsenal per Higuain

Nelle prossime settimane è previsto un incontro con l'entourage del giocatore e senza rinnovo (del contratto in scadenza nel 2021) sembra scontato l'addio, stavolta definitivo, del 'Pipita'. Ad Higuain non mancherebbero le offerte dall'estero, in particolare dalla

La Juve per non registrare una minusvalenza punterebbe a cedere l'attaccante per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, prezzo che potrebbe ingolosire l'Arsenal soprattutto con la possibile partenza da Londra di Aubameyang. Higuain rappresenterebbe un profilo di livello ed esperienza per raccogliere l'eredità del gabonese, attratto dalle sirene del Barcellona e sul taccuino anche dell'Inter in caso d'addio di Lautaro Martinez. Un affare dai costi contenuti inoltre per un club come l'Arsenal, che potrebbe essere costretto a dei sacrifici economici senza la qualificazioni alle prossime coppe europee. Lo scoglio stipendio (Higuain percepisce 7,5 milioni all'anno a Torino) verrebbe scavalcato da un'eventuale spalmatura dell'ingaggio dell'argentino nel nuovo accordo con i 'Gunners'.