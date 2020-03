CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2022 TORINO / Ottime notizie per il calcio femminile italiano. Come appreso dall'Ansa, il Comitato esecutivo della UEFA, a Nyon, ha deciso di assegnare a Torino la finalissima della Champions League donne della stagione 2021/22. L’ultimo atto della competizione si disputerà dunque all’Allianz Stadium. Per l'occasione sarà la seconda volta che la finale europea femminile avrà luogo in Italia dopo.

Nel 2016 infatti fu il Mapei Stadium di Reggio-Emilia ad opsitare Lione-Wolfsburg.

