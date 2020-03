CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Ospite d'eccezione ieri sera al 'Santiago Bernabeu' per Real Madrid-Barcellona. Blitz di Cristiano Ronaldo in Spagna, con il portoghese che ha approfittato del rinvio di Juventus-Inter per seguire dalla tribuna il Clasico.

Grande accoglienza dei tifosi e dell'ambiente merengue per CR7, con alcuni giornalisti spagnoli che hanno rilanciato di una possibile nostalgia del cinque volte Pallone d'Oro per il Real. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, Claudia Garcia su CR7: "Real pagina chiusa"

La giornalista portoghese Claudia Garcia, vicina alle vicende di Ronaldo, allontana però con forza un ipotetico ritorno del numero 7 della Juve in maglia blanca: "Non si è lasciato bene con Florentino Perez, poi il fatto che scenda negli spogliatoi a salutare gli ex compagni è un altro discorso - scrive su Twitter - Comunque per il Real Madrid è una pagina chiusa e un suo ritorno è impossibile".