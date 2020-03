INTER MOSES INFORTUNIO / L'Inter ha di fatto saltato le ultime due giornate di Serie A, giocando solamente in Europa League contro il non irresistibile Ludogorets. Ciononostante i problemi fisici non mancano per la squadra di Antonio Conte che deve fronteggiare anche l'infortunio di Victor Moses, esterno nigeriano arrivato a gennaio. L'ex Chelsea è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra.

Tali accerttamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare con il calciatore che verrà valutato nei prossimi giorni.

