EVERTON MANCHESTER UNITED DE GEA KEANE / Continua la stagione altalenante del Manchester United che proprio non trova la giusta continuità di rendimento. Ieri pomeriggio pareggio esterno sul campo dell'Everton per 1-1. A caratterizzare la sfida c'è stato però il grave errore di David de Gea che ha di fatto spalancato la porta al gol in avvio di Calvert-Lewin.

Una clamorosa disattenzione che non è passata inosservata negli studi televisivi britannici con l'ex leggenda dei 'Red Devils', Roy, che a 'Sky Sports' non le ha mandate a dire: "Come giocatore o allenatore lo avrei ucciso, l'avrei ucciso! Credo che De Gea sia un po' arrogante. Cosa stava aspettando? Io l'avrei linciato all'intervallo. È un portiere troppo intelligente per fare un errore così. È follia". Tutte le news di calciomercato e non solo:

