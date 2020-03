JUVENTUS MILAN SARRI HIGUAIN / La Juventus tornerà oggi ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Milan, che vale la finalissima dopo l'1-1 dell'andata a San Siro. A meno di nuovi colpi di scena dovute all'emergenza sul coronavirus la gara si giocherà mercoledì sera, con i bianconeri in campo ad una settimana dal tonfo di Champions League con il Lione dopo il rinvio del match scudetto di domenica contro l'Inter. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

Juventus-Milan, Sarri rilancia Higuain.

Una prova da non fallire per Maurizio Sarri e la Juve, nel mirino della critica per gli ultimi risultati ed in particolare ovviamente per la deludente prova in terra francese che rischia di compromettere prematuramente il cammino in Champions dei campioni d'Italia. Il tecnico di Figline potrebbe apportare dei cambiamenti nello scacchiere bianconero, rispolverando il tridente pesante con il ritorno dal 1' di Higuain insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo.

A centrocampo rischia invece la panchina Pjanic: il bosniaco potrebbe pagare le prestazioni sottotono degli ultimi tempi, con Bentancur titolare in cabina di regia. Chiellini insidia Bonucci e de Ligt al centro della difesa, mentre in porta dovrebbe esserci spazio per Buffon. Khedira e Douglas Costa, recuperati dai rispettivi infortuni, potrebbero rivedersi per uno spezzone di partita.