Trabzonspor, UFFICIALE: Sturridge se ne va e lascia i soldi

CALCIOMERCATO TRABZONSPOR STURRIDGE - Da oggi Daniel Sturridge non è più un giocatore del Trabzonspor.

Sbarcato in Turchia la scorsa estate, il 30enne centravanti inglese ha ufficialmente risolto in modo consensuale il contratto che sarebbe scaduto nel 2021 svincolandosi. Inoltre, come si legge sulla nota pubblicata sul sito, l'ex Liverpool ha deciso di rinunciare ai soldi che avrebbe dovuto percepire nei prossimi mesi.