Calciomercato, vice e erede Handanovic: doppia mossa Inter

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC - Samir Handanovic è pronto a tornare in campo. Dopo lo stop forzato a causa dell'infortunio al mignolo, il portiere sloveno dovrebbe tornare in campo nel match di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì contro il Napoli, che non dovrebbe essere rinviato. Ma il gruppo Suning guarda già al futuro: in estate si punterà su un nuovo secondo portiere visto lo scarso rendimento di Padelli.

Come riportato da 'interlive.it', oltre a Muslera e Romero l'Inter pensa anche a Sirigu del Torino , seguito anche dae Napoli. Proprio dai partenopei, invece, potrebbe arrivare l'estremo difensore titolare dal 2021: si tratta di Alex, in rotta con gli azzurri tanto da aver messo in stand-by il discorso sul rinnovo del contratto.

