Milan, dalla Germania sicuri: con Rangnick non c'è spazio per Boban e Maldini

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK MALDINI BOBAN / Niente calcio giocato per il Milan nell'ultimo fine settimana. Occasione questa per tornare a parlare con decisione del futuro del club rossonero, anche dal punto di vista dirigenziale. Nell'occhio del ciclone il duo composto da Boban e Maldini, non sicurissimi di restare a Milano anche nei prossimi anni.

L'ago della bilancia potrebbe essere l'arrivo in panchina dell'espertoattuale direttore dell'area calcio della Red Bull, fortemente sponsorizzato da. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Donnarumma: le strategie di Gazidis

Secondo quanto sottolineato da 'Sport Bild' lo stesso Rangnick avrebbe già annunciato di voler portare con sé una manciata di collaboratori. Uomini fidati del tecnico teutonico che quindi dovrebbero far calare il sipario sull'avventura dirigenziale al Milan di Boban e Maldini, per i quali non dovrebbe poi esserci più spazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, durissimo attacco di Boban: "Gazidis-Rangnick? Irrispettoso e inelegante".

Milan, a spuntarla è Gadizis: via alla rivoluzione | Il futuro di Boban e Maldini