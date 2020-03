CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND REAL / Erling Haaland ci ha messo poco per ambientarsi nella sua nuova avventura in Bundesliga. Il 19enne bomber norvegese subito protagonista con una caterva di gol con la maglia del Borussia Dortmund: 12 reti in tutte le competizioni, alla fantascientifica media di una rete ogni 46 minuti.

Tra cui spicca la doppietta negli ottavi d'andata dicon ildi Mbappe e Neymar. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Calciomercato Juventus, pericolo Real Madrid: assalto ad Haaland

Il Borussia lo ha prelevato per 20 milioni di euro dal Salisburgo a gennaio, per il rimpianto della Juventus e di tante big europee. Top club però che si stanno muovendo già per la prossima estate, con il Real Madrid che sembra la società più attiva su questo fronte. Stando a 'Don Balon' Florentino Perez avrebbe trovato un'intesa di massima con l'agente del giovane bomber, Mino Raiola, per il trasferimento alla corte di Zidane in estate del giocatore. Nelle casse del sodalizio di Dortmund finirebbero 75 milioni di euro, ovvero l'ammontare della clausola rescissoria per il cartellino di Haaland.