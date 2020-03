SERIE A RINVIO RECUPERI JUVENTUS INTER / Serie A nel caos più totale. L'emergenza del coronavirus sta avendo importanti ripercussioni anche nel massimo campionato italiano: oltre alle parte rinviate della 25esima giornata, la Lega Serie A ha deciso di posticipare nell'ultimo weekend altri sei match, dopo aver inizialmente deciso di disputare gli incontri a porte chiuse. Tra questi Juventus-Inter: una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto a Marotta che è intervenuto più volte per ribadire la propria incredulità davanti a questa decisione. Ora il calendario rischia di essere sovraffollato, mercoledì è in programma un consiglio straordinario della Lega con l'obiettivo di cercare di ripristinare l'equilibrio del campionato che è in serio rischio. Sono diverse le ipotesi in ballo e sarà necessario il confronto tra i tutti club per prendere una decisione uniforma e univoca per salvaguardare il campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, rebus calendario: possibile slittamento della 26a giornata | I possibili scenari

Al momento l'ipotesi più percorribile è quella di far slittare le partite non disputate della 26a giornata di Serie A a lunedì 9 marzo. Questo perché il nuovo decreto del governo ha deliberato che fino all’8 marzo le porte non si potranno aprire negli stadi lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli. Oltre a Juve-Inter, dovrebbero essere giocate lunedì anche Milan-Genoa,Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, mentre Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina potranno essere disputate sabato o domenica. Il campionato così slitterebbe di una giornata, aggiungendo un turno infrasettimanale proprio il 13 maggio. Sarebbero così confermate anche le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, che si giocheranno rispettivamente mercoledì e giovedì.

L'alternativa rimane quella di giocare la 27esima giornata come previsto dal calendario ma ciò porterebbe al rinvio di alltre 5 partite, tra cuiche intaserebbe ancora di più il calendario delle due squadre, ferme da due domeniche consecutive. Il punto di partenza dellaè quello di evitare fino all’ultimo, per quanto possibile, di far giocare partite a porte chiuse, ma secondo il nuovo decreto di ieri sulle misure per il contenimento del coronavirus, sarebbero 5 su 10 le gare del prossimo turno da giocare senza pubblico cioè tutte quelle programmate all’interno della cosiddetta zona gialla. Oltre a Inter-Sassuolo, salterebbero infatti anche

Serie A, il 13 maggio e quella data limite scelta dalla Lega

L’altra ipotesi è quella di lasciare invariate le cose e disputare gli incontri rinviati della 26a giornata il 13 maggio, come comunicato già dalla Lega. Questa data però rappresenta una 'data limite' scelta dalla Lega in virtù degli eventuali impegni europei delle squadre italiane: ad esempio il match tra Juventus e Inter potrebbe giocarsi anche prima qualora le due squadre dovessero uscire prima dalle competizioni europee. In quel caso si renderebbero disponibili e liberi i giorni in cui sarebbero in prorgamma i quarti di finale e le semifinali di Champions League, ovvero 8-15 aprile e 29 aprile- 6 maggio. Queste sono tutte date che potrebbero vedere disputarsi Juventus-Inter se la campagna europea delle due squadre dovesse andare male. Ma quale sarebbe lo scenario qualora la squadra di Conte vada avanti in Europa League fino alla finale? In quel caso sarebbe davvero un bel guaio. Non ci sarebbero buchi sul calendario dove poter piazzare la sfida contro la Sampdoria se non a fine campionato, il 20 maggio. Ma anche in quel caso ci sarebbe da prendere un'altra decisione visto che la finale di Coppa Italia è stata momentaneamente fissata per quel giorno a San Siro, visto che l'Olimpico dovrà essere lasciato alla Uefa a partire dal 18 maggio. Un rompicapo sicuramente non indifferente che si spera mercoledì possa essere risolto dalle 20 squadre di A.

