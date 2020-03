Calciomercato Lazio, nuovo assalto a Caicedo

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO - Felipe Caicedo è una sorta di dodicesimo uomo per Simone Inzaghi.

Il centravanti ecuadoriano è partito titolare soltanto 11 volte nelle 26 giornate di Serie A disputate dalla, ma non solo non si è mai lamentato di stare in panchina: spesso è stato decisivo da subentrante e in ogni caso si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ecco perché, come rivelato da '90min.com', a gennaio ha respinto l'offerta delper il numero 20 biancoceleste. Tuttavia i problemi in attacco, secondo il portale inglese, potrebbero spingere gli 'Hammers' a tornare alla carica per Caicedo in estate.