CALCIOMERCATO NAPOLI PEZZELLA FIORENTINA / Dopo tanti problemi il Napoli vive finalmente un periodo positivo con la squadra che è tornata in corsa per la zona europea e il presidente che sembra più vicino ad un accordo per il rinnovo di Mertens. Il club azzurro inoltre pensa anche al futuro e guarda in casa Fiorentina. Come sottolineato dal 'Corriere dello Sport', la società viola starebbe valutando la cessione nel mercato estivo di German Pezzella per motivi tecnici. Stagione leggermente in penombra per l'argentino fino a questo momento che potrebbe rappresentare presto un caso.

Nell'ipotesi di un addio si mormora di un interessamento del Napoli, mentre è certo che la Fiorentina stia cercando un centrale difensivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

