Juventus-Lione, Aulas choc: "Non escludo si giochi in campo neutro"

JUVENTUS LIONE AULAS - Il prossimo 17 marzo la Juventus è chiamata alla 'Remuntada' in Champions League. Dopo la sconfitta 1-0 nella gara di andata contro il Lione, i bianconeri di Sarri sono chiamati a vincere con due gol di scarto all'Allianz Stadium' per accedere ai quarti di finale della massima competizione europea. Ma attenzione perché il match potrebbe non essere giocato a Torino. L'annuncio a sorpresa arriva dal presidente del club transalpino Jean-Michel Aulas, il quale dopo la vittoria sul Saint Etienne ai cronisti ha detto: "E' la Uefa che deciderà.

Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena perché sono preoccupati per quattro giocatori. E le riserve si allenano con la prima squadra... Vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa. Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, data di recupero: nuovo annuncio di Marotta

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: parla l'amico in diretta Tv