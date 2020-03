CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC KJAER DONNARUMMA REBIC / Il Milan è pronto a cambiare volto a partire dalla prossima stagione: la dirigenza rossonera è pronta all'ennesima rivoluzione, con Boban e Maldini destinati a lasciare a fine anno i propri incarichi. Al comando ci sarà Gazidis, a meno di clamorosi ribaltoni. A cambiare saranno inevitabilmente anche le strategie di mercato: tra queste dovranno essere prese decisioni importanti anche in merito ai rinnovi di contratto. Tutte le news di calciomercato eArticoli non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, durissimo attacco di Boban: "Gazidis-Rangnick? Irrispettoso e inelegante.

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Donnarumma: le scelte di Gazidis

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Zlatan Ibrahimovic, fortemente voluto a gennaio da Boban e Maldini, si sarebbe detto perplesso circa un eventuale addio dei due dirigenti. Il rinnovo sembrava essere già tutto apparecchiato, ora le cose potrebbero cambiare vista anche l'età dello svedese e l'ingaggio percepito. Capitolo Donnarumma. Non risultano appuntamenti fissati in agenda con Mino Raiola, il futuro del portiere dipenderà dal progetto rossonero, ovvero lo scenario che il Milan può offrire a Gigio. Infine Rebic: il prestito cadrà nel 2021, ma senza diritto di riscatto il prezzo continuerà a salire e occorrerebbe magari iniziare a riparlarne in tempi brevi con l’Eintracht.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Doppio scenario