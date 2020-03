CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ARTETA ARSENAL / L'Inter di Antonio Conte in estate dovrà cercare di resistere alle avances del Barcellona per Lautaro Martinez: il numero 10 nerazzurro è infatti il primo nome sul taccuino della dirigenza blaugrana, decisa nella prossima estate a fare un grande investimento nel reparto offensivo. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e per questo valuta già diversi profili che potrebbero fare a caso di Conte, qualora il 'Toro' faccia le valigie nel prossimo mercato.

Tra questi Pierre-Emerick, attaccante gabonese dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Aubameyang: destini incrociati

Calciomercato Inter, Aubameyang può partire: la conferma di Arteta

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha tracciato il punto sul prossimo mercato in entrata e in uscita dei 'Gunners' che dipenderà inevitabilmente dal piazzamento finale in campionato. Ecco le sue parole riportate dal 'The Sun': “L’impatto finanziario è di quelli importanti perché l’Arsenal è un club strutturato per giocare la Champions League. Uno o due anni fuori dalla massima competizione europea si possono sostenere, dopo di essi però è necessario prendere grandi decisioni. Dovremo decidere su giocatori a seconda dello scenario in cui ci troviamo: che sia Champions, Europa o qualsiasi altro. La nostra programmazione è iniziata e ci comporteremo in base a dove ci troveremo a fine stagione”. Un importante assist di mercato per l'Inter con l'Arsenal che starebbe pensando a Berardi come possibile colpo in vista della prossima finestra estiva di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta: ''Presa scelta contraddittoria. Danni all'equilibrio del campionato''

Juventus-Inter, annuncio sulla nuova data | Parla Malagò