Calciomercato Inter, intreccio Aubameyang e Berardi

CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG BERARSI SASSUOLO - In estate si prevede il solito valzer degli attaccanti a livello italiano ed europeo. Tra i club ci dovrebbe essere anche l'Inter, che non dovrebbe confermare Sanchez e soprattutto dovrà fronteggiare gli assalti a Lautaro Martinez. Qualora il bomber argentino dovesse lasciare Appiano Gentile, il primo nome sul taccuino di Marotta e Conte è quello di Aubameyang, il quale difficilmente resterà all'Arsenal senza Champions, come ammesso anche dal manager Arteta.

Per rimpiazzarlo, secondo i tabloid britannici, i 'Gunners' starebbero guardando proprio inper una pista a sorpresa: secondo '90min.com' nelle prossime settimane il club londinese manderà i propri scout ad assistere alle partite delper visionare Domenico

