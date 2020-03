ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Weekend di sorrisi e delusioni per gli italiani impegnati nei campionati esteri. La copertina è tutta di Federico Macheda, autore di una doppietta nella 26esima giornata del campionato greco e rinato con la maglia del Panathinaikos nonostante il quarto posto in classifica del club. Bene anche il solito Diamanti, che in Australia incanta con le sue giocate. In gol ancora Beltrame: l'ex Juve è al suo secondo centro consecutivo nel campionato bulgaro. Fra le note dolenti invece Carlo Ancelotti, espulso al termine della gara pareggiata 1-1 dal suo Everton con il Manchester United, e Jorginho: per il centrocampista prestazione incolore contro il Bournemouth.



ITALIANS, DA ANCELOTTI A MACHEDA: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 - Soffre nel dare un'impronta al gioco dei Blues, anche perchè il Bournemouth pressa alto e gli impedisce di ragionare. Ammonito già al 17', viene sostituito a metà ripresa da Barkley.

ADAM MASINA (Watford) 7 - Partita proibitiva quella col Liverpool, che però viene schiantato col risultato netto di 3-0. La sua prestazione in fase difensiva è impeccabile. Si vede meno in quella offensiva soprattutto nel primo tempo, ma di fronte c'è la squadra campione d'Europa che in Premier League non aveva ancora perso quest'anno.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Buona la sua prestazione nella vittoria interna col Southampton. Nessuna responsabilità sul gol di Obafemi, che è bravo a sganciarsi dalla retroguardia. Sempre sicuro.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Rileva Gomes all'82', ma la gara con il Manchester United ha già acquisito il suo risultato definitivo e termina 1-1.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 5,5 - Contro lo United è pareggio interno: 1-1. Risultato giusto tutto sommato, anche se subito dopo il termine della gara viene espulso dall'arbitro Kavanagh per aver detto qualcosa di troppo e quindi sarà costretto a saltare il prossimo impegno sul campo del Chelsea.



LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg), Arturo Calabresi (Amiens).



BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Ci prova un paio di volte ad impensierire la porta del Dortmund, ma non basta. Però al 71' ci va davvero vicino quando da calcio piazzato impegna Burki alla deviazione in corner. Il Friburgo esce comunque sconfitto di misura dalla difficile trasferta.



LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Alessandro Florenzi (Valencia).

SUPER LEAGUE CINA

Campionato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Subentra al 71' rilevando Carrillo.

L'Al-Hilal però è già in vantaggio e lo mantiene senza troppi problemi sino al triplice fischio.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7 - Nella tennistica vittoria interna col Central Coast Mariners, a cui il Western United rifila addirittura 6 gol, lui disegna calcio collezionando due assist ed interpretando al meglio il ruolo di regista avanzato.

RAOUL PETRETTA (Basilea) - Il Basilea giocherà l'8 marzo sul terreno di gioco dello Xamax.

FRANCESCO MARGIOTTA (Lucerna) - Il Lucerna giocherà l'8 marzo a Lugano.

MIRKO ANTONUCCI (Vitoria Setubal) 5,5 - Sostituisce Zequinha al 65' senza comunque incidere e la gara col Portimonense finisce solo 0-0.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese comincerà l'11 aprile.

STEFANO NAPOLEONI (Goztepe) - Il Goztepe affronterà oggi alle 18:00 il Kayserispor.

MARCO MOTTA (Persija Jakarta) 6,5 - L'esordio stagionale è condito da una vittoria (3-2 al Pusamania Borneo) e da un assist per il primo gol realizzato da Haay. Ammonito al 49'.

VITO MANNONE (Esbjerg) 6 - Arriva la sconfitta interna col più quotato Nordsjaelland col risultato di 2-1. La difesa non lo aiuta, causando anche il rigore che genera la seconda rete ospite.

STEFANO BELTRAME (CSKA Sofia) 7 - Dopo il gol al Botev Plovdiv arriva la seconda prodezza messa a segno al 20' col Tsarsko Selo, che però non riesce ad evitare la sconfitta maturata col punteggio di 2-1. Buon momento personale.

MIRKO PIGLIACELLI (Craiova) 6 - Spiazzato dal rigore di Constantin nella vittoria casalinga col Gaz Metan. Per il resto è buona la sua prestazione, priva di errori. La gara valida per i playoff finisce 2-1.

RICCARDO PISCITELLI (Dinamo Bucarest) 5 - Sul gol che costa la sconfitta alla Dinamo Bucarest ha sulla coscienza qualche responsabilità, anche perchè il rinvio da cui nasce il tutto è sbagliato.

DIEGO FABBRINI (Dinamo Bucarest) 5 - Poche occasioni di sgroppare sulal fascia. Arriva la sconfitta di misura nella gara 1 dei playout.

MATTIA MONTINI (Dinamo Bucarest) 5,5 - Non parte titolare, ma subentra al 70' per Perovic. Il suo ingresso, che avviene appena prima del gol dello svantaggio, non arreca concretezza alla manovra dei padroni di casa.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7,5 - Un gol nel primo tempo ed uno nella ripresa si rivelano determinanti per stendere 4-1 il Volos. Il primo di testa, il secondo di sinistro dopo un aggancio in area di rigore avversaria. E in classifica marcatori sale a quota 12 centri, al secondo posto.

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - 77' in campo nella sfida sul campo del fanalino di coda Panionios ma poca concretezza nonostante le buone occasioni da gol create. E alla fine l'AEK pareggia solo al 92'.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5 - Sospeso Sannino a scopo precauzionale da coronavirus, l'Honved perde in casa addirittura 4-0 con due espulsi. Sul fronte offensivo non c'è proprio partita: nessuna occasione da gol ed anche il capocannoniere del campionato va in crisi.

DARIO DEL FABBRO (Kilmarnock) - Il Kilmarnock ospiterà il 4 marzo l'Aberdeen.



DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (AEK) 5,5 - Termina con un pareggio acciuffato in extremis la partita sul campo del Panionios fanalino di coda. Terzo posto comunque in classifica per lui.



