VIDEO SERIE A NAPOLI TORINO HIGHLIGHTS / Il Napoli conferma la sua crescita battendo il Torino nella 26a giornata di Serie A.

Grazie alle reti di, i ragazzi dicontinuano a lottare per un posto in, mentre i granata vedono aumentare le paure per il rischio retrocessione. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Napoli-Torino.

GUARDA IL VIDEO