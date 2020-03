EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza del Coronavirus non dà tregua all'Italia. Continua a salire senza sosta il bilancio in Italia per una situazione che sta bloccando l'intero paese. Oltre 1.500 ammalati, 41 morti, 83 guariti secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile.

08.40 - Dopo il rinvio di Sampdoria-Verona, Miguel Veloso sui social attacca duramente la Lega Serie A

07.45 - E' caos totale in Serie A. Le possibili soluzioni per Juventus-Inter e le altre partite rinviate: attesa per il consiglio straordinario di Lega in programma mercoledì