EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza del Coronavirus non dà tregua all'Italia. Continua a salire senza sosta il bilancio in Italia per una situazione che sta bloccando l'intero paese. Oltre 1.500 ammalati, 41 morti, 83 guariti secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile.

23.35 - Steven Zhang, presidente dell'Inter, attacca il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Le durissime parole del patron nerazzurro.

21.25 - La Lega ha deciso la proposta da inviare ai club: recuperare i sei match rinviati nel prossimo weekend. E l'Inter, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già preso posizione.

20.30 - Non solo la Serie A. L'emergenza Coronavirus rischia di fermare anche la Ligue 1: al vaglio l'ipotesi rinvio.

19.40 - Juventus-Milan a porte chiuse? Parla il presidente de La Regione Piemonte, Cirio: "Non è una mia competenza o potere".

18.35 - Si ferma il calcio in Svizzera. Dopo una riunione straordinaria si è deciso di bloccare il campionato fino al 23 marzo.

18.25 - E' in corso un ulteriore Consiglio di Lega per decidere le sorti del calcio italiano. A riferirlo è Sky Sport. Potrebbero arrivare novità importanti in merito ai recuperi della 26a giornata.

18.20 - Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia: "Le persone guarite in totale sono 169, abbiamo anche un incremento delle persone decedute che arrivano in totale a 52.

Il totale complessive dei contagiati nel nostro paese è di 1835 con un incremento di 258 persone rispetto a ieri sera".

17.50 - In Cina, secondo quanto riportato dall'agenzia AdnKronos, c'è stato il primo contagio di un cittadino cinese proveniente dall'Italia, si tratta di una donna.

16.55 - "Coronavirus, nessun cambiamento in Champions League": ecco il comunicato della Uefa

15.35 - Salgono i contagi anche negli altri Paesi: siamo a 40 casi in Gran Bretagna, 25 in Svizzera

15.25 - Euro2020 a rischio secondo Infantino, il presidente Fifa conferma l'eventualità di annullare la competizione

14.40 - Juventus-Milan verso le porte chiuse, si va verso lo stop di un'altra settimana in Piemonte per scuole e altre attività

13.45 - Attraverso una nota la Lega Serie B ha comunicato la decisione di far disputare Cremonese-Empoli, match della 27^ giornata, in programma domani, a porte chiuse.

13.00 - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio ha annunciato: "Entro questa sera la Regione Piemonte deciderà se e quando riaprire le scuole, per permettere alle famiglie di organizzarsi. Se le condizioni rimarranno quelle attuali lo stop alle lezioni sarà prolungato."

12.25 - 'Tv Sic' riferisce dei primi due casi in Portogallo: un uomo che era stato di recente in Italia, l'altro rientrava dalla Spagna.

12.00 - Serie A, Juventus-Inter e non solo: tra slittamenti e recuperi: tutti i possibili scenari.

11.30 - MotoGP, UFFICIALE: GP Thailandia rinviato per coronavirus.

11.00 - Il presidente del Lione Aulas parla dell'ipotesi di giocare in campo neutro il ritorno con la Juve.

10.30 - Sono sei i casi di coronavirus confermati in Belgio. A confermarlo Maggie De Block, ministro federale della salute.

09.30 - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter,torna a parlare sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io Sport' per commentare la scelta della Lega di rinviare la sfida contro la Juventus. Il dirigente nerazzurro fa il punto anche sul consiglio straordinario di Lega in programma mercoledì.

09.20 - Malagò torna a parlare di Juventus-Inter: "Questa situazione sta emergendo in modo prepotente, sono dell'idea che il prossimo fine settimana si debba dedicare a recuperare le partite. Non avendo la Juventus la coppa campioni non ci sarà un problema, l'Inter potrà avere giorni prima dell'Europa League e i suoi tifosi potranno andare allo stadio".

08.40 - Dopo il rinvio di Sampdoria-Verona, Miguel Veloso sui social attacca duramente la Lega Serie A

07.45 - E' caos totale in Serie A. Le possibili soluzioni per Juventus-Inter e le altre partite rinviate: attesa per il consiglio straordinario di Lega in programma mercoledì