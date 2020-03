SERIE A SAMPDORIA VERONA MIGUEL VELOSO / Piovono critiche sui vertici del calcio italiano dopo il rinvio di alcune gare in programma nella 26a giornata di Serie A. Stasera il match di Genova tra Sampdoria e Verona è stato rinviato, decisione che ha fatto innervosire Miguel Veloso, esperto centrocampista della formazione scaligera che ha postato su Instagram un commento chiaro: "Una settimna per decidere se scendere in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori... tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman in direzione Verona.

Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato e importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell'altra e trattare persone e intere società sportive come fossero giocattoli". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Sampdoria-Verona rinviata