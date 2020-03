EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A JUVENTUS INTER EUROPEI / Il calcio fa i conti con l'emergenza Coronavirus. Dopo le polemiche per il rinvio di Juventus-Inter in programma ieri sera, la Serie A sta vagliando nuove soluzioni per far disputare il big match e le altre sfide rinviate negli ultimi due weekend. La prima soluzione sarebbe quella di far disputare la 27a giornata a porte aperte tra il 7, l'8 e il 9 marzo: le sfide previste nelle 'zone gialle' stabilite dal Governo si giocherebbero quindi di lunedì con la presenza dei tifosi. La seconda ipotesi che, riporta la 'Gazzetta dello Sport', al momento appare più accreditata, prevede invece la disputa nel prossimo turno delle 6 partite rinviate in questa giornata e provvisoriamente messe in calendario per il 13 maggio. Tra sabato e domenica, quindi, Udinese-Fiorentina e Sampdoria-Verona.

Lunedì 9 marzoe, soprattutto,Intanto, anche i vertici del calcio europeo ragionano sui calendari dellae di clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Al momento l'Uefa non vuole farsi prendere dal panico ma una eventuale moltiplicazione dei contagiati aprirebbe nuovi scenari soprattutto per Euro 2020. Nell'ipotesi peggiore potrebbero quindi accadere tre cose: tutte partite a porte chiuse; spostamento del torneo; annullamento del torneo. Ad oggi però, non sembra esserci alcun rischio e le seguenti ipotesi sono quindi scongiurate.

