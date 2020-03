Real Madrid, la rivincita di Mariano. Un rimpianto per Milan e Roma?

CALCIOMERCATO MILAN ROMA MARIANO / Scendere in campo per guadagnare qualche secondo verso il fischio finale dopo mesi di panchina in silenzio, attendendo un’occasione che non arrivava mai, e in pochi istanti diventare un eroe del Clasico.

non ha dimenticato come si fa gol e lo ha dimostrato davanti al mondo intero negli ultimi istanti del bellissimovissuto questa sera.

L’ex Lione, come raccontato da Calciomercato.it, è stato nel mirino di Roma e Milan, frenate, come tutte le sue pretendenti, dal suo esoso ingaggio da oltre 4 milioni netti a stagione. Nessuno ha avuto il coraggio di scommettere su di lui ma Mariano viene definito da chi lo conosce bene “cocciuto e testardo”: in fondo, sapeva che prima o poi l’occasione di dimostrare il suo valore con la maglia che più adora, quella blanca, sarebbe arrivata. C’ha messo tempo, ma ha avuto ragione.

Sarà difficile, da stasera in poi, rimetterlo in soffitta in attesa dell’estate. Il dominicano ha dimostrato senso d’appartenenza, professionalità e quel senso del gol che nell’unica stagione in cui ha goduto di continuità ad alti livelli, la 17/18 a Lione, lo portò a realizzare 21 reti in 45 partite.

A pochi istanti dal fischio finale sui social c'era già chi chiedeva di rivederlo subito in campo, e ora il suo valore di mercato potrebbe improvvisamente riesplodere. Ad agosto e a gennaio per portare a casa il suo cartellino ‘bastavano’ appena 20 milioni: se Zidane dovesse ridargli fiducia nelle prossime settimane il rischio rimpianto, per diversi club europei, sarebbe altissimo...