CORONAVIRUS EURO 2020 UEFA / La Serie A è nel caos, il campionato svizzero sospeso e, uscendo dal mondo del calcio, la Moto Gp ha annullato il suo debutto in Qatar: l'emergenza coronavirus sta mettendo in difficoltà il mondo dello sport e anche nei prossimi mesi c'è incertezza sugli avvenimenti sportivi internazionali in programma.

L'allarme suona anche per, il primo Europeo itinerante che partirà proprio da Roma: la Uefa vuole farsi trovare pronta per ogni evenienza e proprio per questo - come riferisce il 'Sun'- ha organizzato per la prossima settimana un'assemblea straordinaria per fare il punto della situazione. Se gli Europei, per il momento, non sono a rischio, c'è da mettere a punto l'organizzazione per gli impegni di fine marzo tra i playoff e le amichevoli internazionali in programma. Cinquantacinque le Federazioni che si riuniranno martedì per valutare una situazione che sta creando non pochi problemi anche al mondo dello sport.