Calciomercato Juventus, futuro Aouar: parla il centrocampista

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUR FUTURO / Tutti vogliono HoussemAouar. Il giovane centrocampista del Lione, protagonista anche mercoledì sera contro la Juventus, è finito da tempo nel mirino dei bianconeri. Interesse confermato anche dallo stesso Nedved prima del calcio d'inizio del match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il calciatore classe 1998 si è ben comportato, confermando quanto di buono si è detto nei suoi confronti: in Europa continuano a tenerlo d'occhio e oltre al club italiano, Aouar piace parecchio anche al Real Madrid, al Chelsea e al Psg. Si prospetta dunque una vera e propria asta in estate.

Il Lione già gongola, consapevole del fatto che dalla sua cessione potrà incassare anche più di

Aouar però al momento è concentrato sul Lione e non sembra pensare al futuro; "Al momento non riesco ad immaginare nulla che riguardi il mio futuro - ammette ai microfoni di 'Telefoot' - Penso solo alle prossime settimane. Ho ancora molto da dare a questo club, cerco di non inquinare la mia mente, rimanendo il più concentrato possibile su ciò che succede in campo".

